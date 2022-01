Gasperini sorride: un punto che vale oro, Demiral strepitoso e ora la sosta per riprendere a correre

Difficile dire di più di una partita (bruttarella) affrontata in condizioni drammatiche, con un elenco di assenze che si è fatto ora dopo ora sempre più lungo: Gasperini ha fatto fatica a metterne in campo 11, riservandosi Maehle e Toloi in panchina per i momenti peggiori che sono puntualmente arrivati. La sorpresa al fischio d’inizio è Scalvini a centrocampo a duellare con un pessimo cliente, quel Milinkovic-Savic che riesce comunque a contenere senza faticare nemmeno tanto. Anzi, è proprio il giovane nerazzurro a trovare per primo la strada della porta, ma il suo tiro viene deviato da un Piccoli encomiabile nel fare reparto praticamente da solo e senza vedere una palla giocabile che sia uno. La replica laziale è affidata proprio al serbo, ma il suo tiro è decisamente fuori dalla porta e non impensierisce un Musso che, al tirar delle somme, non ha fatto una parata seria in 90 minuti più recupero. E questo la dice lunga su come la maginot difensiva abbia retto bene e pure senza particolari affanni. Il bello è che fino al fischio d’inizio Lazio e Atalanta in due contavano 90 reti segnate.