W hatsapp di Glenn Stromberg, ore 18,59. L’urna è ancora caldissima, la rete rovente, i social bollenti. Dirette tv, Twitter, Facebook. Del sorteggio dell’Atalanta parlano, forse, persino dagli oblò delle lavatrici. Ma Glenn, che la Champions la conosce come le sue tasche, è una fonte primaria per un primissimo parere. Poi la sua la dirà oggi su Corner, con un commento più ragionato. Ma lì per lì, a caldo, si limita a due parole. Con City, Shakhtar e Dinamo Zagabria... «può funzionare».