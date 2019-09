Gliela stavano rubando, ma l’Atalanta ha il carattere di una big. (svegliatevi al Var)

D all’amaro più amaro a un urlo che ha fatto tremare i corridoi della redazione. Il calcio è così, l’Atalanta è così. Pensi che tutto sia perduto e sacramenti per un rigore ingiustamente concesso dall’arbitro e incredibilmente confermato dalla tecnologia, poi l’Atalanta chiede un recupero più lungo perché pensa che si possa e si debba ancora vincere. E la prodezza di Zapata, che arriva per un motivo che sta nella frase precedente: subìta una batosta del genere, l’Atalanta porta la palla al centro e si butta in avanti. Quasi mai ti va bene, ma una volta sì. E se non ci provi, di certo non arriva nemmeno quella volta, questa volta, Genoa-Atalanta 1-2.