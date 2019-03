N on sappiamo come mai domenica Gasperini abbia scelto Gollini per difendere la porta dell’Atalanta. Come sia maturata questa decisione. Se abbia scelto di riprovare Gollini, se Berisha abbia dato segni di affaticamento, o se semplicemente l’allenatore abbia preso atto delle difficoltà del portiere albanese, e deciso di conseguenza, come fa normalmente.