Gomez sale in cattedra e il Napoli crolla. Questa è una grande squadra e ha ancora fame. Tanta.

In un mondo che tira giù le statue, a Bergamo dovremmo erigerne una al Papu Gomez . Due flash per inquadrare l’ennesima partita-monstre: un minuto prima del raddoppio di Gosens fa venire un attacco di labirintite a Politano (che qualcuno avrebbe voluto a Bergamo) girandogli letteralmente intorno, palla al piede. Al 75°, dopo aver svariato in ogni zona del campo possibile, entra in scivolata in area di rigore sullo slovacco Lobotka come il miglior difensore e manda la palla in corner. E vengono in mente le parole di Gasperini : «Se gli chiedessi di fare il terzino non si farebbe sfuggire nessuno». Ciliegina sulla torta, il 15° assist in stagione: nessuno ha fatto meglio.