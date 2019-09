Grande carattere, la testa c’è (e c’era). Ma 2 gol subiti a partita sono un grande problema

M eno male. Meno male. Meno male. Non finiremmo più di scriverlo, se non fosse che piantereste qui l’articolo immediatamente. Però, ripetiamolo: meno male. Perché dopo lo 0-4 di Zagabria perdere questa partita sarebbe stato un enorme problema. Non tanto per i guai tecnici che il campo ha comunque evidenziato (e fra poco ci torniamo), quanto per le litanie che sarebbero durate fino al prossimo match: i postumi di Zagabria. Dopo la favoletta della musica della Champions e dell’emozione conseguente, capace secondo «il pensiero unico» di paralizzare undici professionisti tutti nazionali, ci saremmo dovuti sorbire il secondo capitolo della favoletta: i postumi di Zagabria, capaci di farti perdere contro la Fiorentina. Invece, perdonate la ripetizione (ultima, promesso) meno male.