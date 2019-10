I biglietti del City: le strane regole (che si sapevano), e una trasferta che nasce amara

L a vigilia della partita contro la Lazio è stata agitata da uno spettro: i tornelli chiusi dell’Etihad Stadium a quanti, si dice alcune centinaia, avevano acquistato biglietti di settori diversi da quello degli ospiti. Il fatto di ieri è noto: le caselle email degli acquirenti sono state raggiunte da una cortesissima comunicazione del City. «Caro lei, il suo biglietto viene annullato, le rimborseremo i soldini». Un bel guaio per le tasche di chi, nel frattempo, aveva certamente acquistato anche un’andata e ritorno in aereo di linea, e molto probabilmente una notte in hotel in attesa della ripartenza per l’Italia.