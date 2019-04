I grandi risultati si ottengono correndo grandi rischi. Lo avevamo detto, lo avevamo scritto, che Napoli non era una partita persa, che bisognava provarci, che vincerla - o comunque non perdere - sarebbe stato carburante, argento vivo nei muscoli in vista della Fiorentina. E’ andata così. Una partita che sembrava impossibile, si è trasformata.