Il Cagliari non l’ha rubata. Ma l’Atalanta? Forse, semplicemente, è umana

F osse andata dentro quella traversa di Gomez, chissà. Se Ilicic avesse calciato una bottiglietta d’acqua anziché il polpaccio dell’avversario, magari. Se l’arbitro fosse stato in generale più equilibrato, forse. Potremmo andare avanti a lungo. Fatto sta che il Cagliari si è portato a casa tre punti, e non senza merito, anche al netto di tutte le attenuanti possibili che abbiamo appena finito di elencare. Capita, che gli altri per un motivo o per un insieme di piccoli motivi riescano a farla franca. Ed è capitato al Cagliari, che in definitiva vince senza rubare nulla.