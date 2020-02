La curva (forse) si ferma, nella settimana della storia. Cantino tutti gli altri, l’Atalanta non può sentirsi sola

R oma, e Valencia. Per carità: va rispettata la scelta ventilata dalla Curva Nord di dichiarare la sospensione delle loro attività. Si vede che non si poteva fare altrimenti, e le motivazioni che la Nord metterà nero su bianco nel comunicato annunciato, ma al momento non diffuso, andranno rispettate. Sono motivazioni «interne», per quel che si sa, dunque chi sta all’esterno non potrà che prenderne atto, senza approfondirne o discuterne il merito. Quindi rispetto, certo. Però queste ore di attesa ci hanno indotto a questa conclusione: a prescindere dalle ragioni, non chiedeteci di capire. Perché si può accettare, per una volta e dati i «fatti di Firenze», quel silenzio con la Dinamo. E si può capire anche la scelta di non esserci al derby di Brescia, dopo tanti anni di attesa, per via di una decisione parecchio discutibile. Però, permetteteci due però. Però, la Roma. E però, il Valencia. Spieghiamo.