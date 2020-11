La fatica dell’Atalanta e l’arma della panchina da sfruttare. Riflessioni dopo lo 0-0 con lo Spezia

L’intensità

Ormai l’abbiamo spiegato in mille salse: attenzione a non confondere l’intensità ridotta della pressione dell’Atalanta con una forma non al top. Ci sarà certamente anche l’effetto delle Nazionali e dei viaggi e tutto il resto, ma quella che stiamo vedendo nelle ultime settimane è un’Atalanta diversa da quella che abbiamo visto nelle ultime stagioni, e probabilmente è diversa anche per scelta, non solo per necessità. Lo è perché nelle prime partite della stagione i gol fioccavano, ma se ne incassavano anche più di due a partita, a prescindere dalle avversarie. Ora se ne prendono meno, ma si segna anche con grande fatica. Certo, con lo Spezia le occasioni sono capitate, ma sempre con grande fatica nella costruzione. E’ qui l’allarme: se manca l’intensità difensiva per scelta, a preoccupare è la mancanza di intensità nella costruzione. Se sia per l’assenza degli esterni titolari, se sia per le rotazioni, non lo sappiamo. Ma resta il fatto che a nostro avviso l’Atalanta è in evoluzione dal lato difensivo, ma in involuzione sul lato offensivo.