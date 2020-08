T erzi e (almeno) ai quarti. Alzi la mano chi non avrebbe messo la firma per una stagione del genere lo scorso settembre. Un girone di ritorno dove l’Atalanta ha perso due sole partite, la prima e l’ultima: in mezzo ci stanno 13 vittorie e 4 pareggi, 43 punti sui 78 complessivi. Record assoluto della storia nerazzurra. Vero, abbiamo perso l’occasione di superare l’Inter e arrivare al secondo posto: ma può succedere e la sconfitta non getta ombra alcuna su una stagione semplicemente straordinaria. Tanto più con quello che è successo fuori dal campo.