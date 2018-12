L e vittorie più belle, quelle più pesanti, spesso sono le meno brillanti. L’Atalanta batte la Lazio in una serata gelida, con un gioco che non diverte, in una partita dai mille e mille falli. Ma vince sulla falsariga di Udine: con personalità, con capacità di gestione, soffrendo quando serve e sapendo e avendo la forza di accelerare quando è stato necessario per provare a sottrarsi alla superiorità della Lazio, a tratti particolarmente marcata.