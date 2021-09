L’Atalanta c’è (di nuovo). Riflessioni su Koopmeiners, la condizione, Zappacosta, la difesa e il tifo

Classe 1974, ha cominciato a scrivere su L'Eco di Bergamo nel settembre 1993. Assunto nel 2001 come redattore di cronaca città, nel 2003 è passato alla redazio…

R itrovata, again. Restituita a se stessa, un’altra volta. Come martedì scorso, dopo il Villarreal, adesso dopo il Sassuolo. L’Atalanta che vogliamo e che sogniamo, che conosciamo, eccola qui. C’è ancora, quando la luna è quella giusta nella testa e nelle gambe tornano l’intensità, le trame, gli anticipi, la pressione. Torna quel che è l’Atalanta da cinque anni, con qualche variante sul tema, certo, ma il retrogusto comincia a essere familiare. I segnali ci sono, nonostante Salerno e soprattutto dopo Salerno prendono un altro valore. Andiamo, al solito, per sintetici punti.