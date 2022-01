L’Atalanta e il Covid: Asl in ordine sparso, Lega in ritardo, protocollo ignorato. Un pasticcio che può falsare il campionato

E ti ritrovi a illuderti: ecco, arrivano i nostri, verrà dichiarata la supremazia degli organismi di governo del calcio e verrà ribadito che, sopra tutto, c’è il protocollo Covid aggiornato a dicembre 2021 che in 33 comode pagine disciplina ogni virgola su come si gioca col Covid. Invece no. Le Asl che intervengono sulle partite non piacciono e non vanno bene, e i fenomeni della Lega Calcio arrivano a babbo morto, minacciando ricorsi al Tar (!!!) e annunciando nuovi protocolli. Tutto ampiamente, irrimediabilmente, comicamente fuori tempo massimo, dato che le partite di oggi ormai non le si recupera più.