L’Atalanta e il mercato, reparto per reparto. Difesa da scoprire, la crescita a centrocampo, il dubbio dell’attacco

O re 20: è finito il calciomercato. Un mercato strano, ondivago. Con pochissimi soldi ma con Messi e Ronaldo che cambiano squadra, tre mesi di trattative per poi, come sempre, concentrare istericamente tentativi e richieste nelle ultime giornate, ultime ore, ultimi minuti. Un mercato a tratti grottesco, con giocatori che giocano partite con una maglia rischiando di indossarne subito dopo un’altra, allenatori che preparano una squadra a luglio e a settembre se ne ritrovano un’altra. Qui ragioneremo dell’Atalanta, di com’era e com’è, di aspettative e cambiamenti reali. Senza voti, senza pagelle, per un tema di metodo: per dare un voto occorrerebbe sapere quali obiettivi, quali budget sono stati fissati a inizio mercato, per poi poter valutare cosa è stato raggiunto e cosa no. In assenza - ovviamente - di quelle informazioni, un voto non può che risultare una valutazione superficiale. Massimo rispetto per chi lo fa, qui per metodo ci asteniamo.