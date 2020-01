L’Atalanta è in stato di grazia. Difficile immaginare come migliorarla, ma si deve

I l Parma è settimo in classifica, non ultimo. E il Milan è dodicesimo, non penultimo. Se ne sono tornate a casa entrambe con cinque gol nelle tasche, e al di là dei numeri, sconfitte quasi umilianti per l’inferiorità manifesta. L’Atalanta è in assoluto stato di grazia. Fossero domani gli ottavi di finale contro il Valencia, probabilmente gli spagnoli finirebbero male. Ma probabilmente contro un’Atalanta così quasi tutte le squadre finirebbero male. Perché è tanta, troppa, straripante la serenità, la pulizia, la fiducia con cui l’Atalanta sta in campo. Vien da chiedersi dove potrà arrivare questa squadra, quale sia l’obiettivo che un paio di volte Ilicic ha accarezzato nell’intervista post-partita.