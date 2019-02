«C hi è fuori ha sempre ragione», nel calcio non è praticamente mai vero. Però si dice, e spesso. Nel caso dell’Atalanta, ci sono due nomi che, per ragioni radicalmente diverse, cominciano a diventare ingombranti. Nessun «caso» da giornalismo scandalistico, ci mancherebbe. Però, insomma. Parliamo di Masiello e Gollini, per domandarci se non sia il caso di rivederli in campo, almeno un po’.