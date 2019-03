E uropa, Europa. Fortissimamente Europa. L’Atalanta ha un chiodo fisso in testa: tornare in Europa. Non ci sono mezzi termini, non ci sono alternative. E stavolta, gli errori del passato si sono messi da parte. Nessun impatto tremebondo con la partita, ma un’Atalanta che, al contrario, ha preso di mira la porta della Samp già dopo 30 secondi, o giù di lì.