L’Atalanta ora è questa, ma crescerà. La bella notizia: il ritorno dei tifosi (non tutti). La brutta notizia: quel brutto campo

L’ Atalanta di adesso, evidentemente, è questa. Può vivere di una prodezza di Muriel e di un colpo di in extremis, come a Torino, e strappare tre punti. Oppure, in assenza di una e dell’altro, porta a casa un pareggio, come contro il Bologna. Pareggio che forse sta stretto, quanto stava larga la vittoria di sabato scorso. E allora forse questi 4 punti prima della sosta non vanno buttati via, perché in condizioni tanto precarie - tra assenti e gambe dei presenti che girano così così - questa sera la classifica aveva anche chances di essere diversa, in peggio. Andiamo per punti, preavvisando: andremo anche fuori campo, per dire del tifo e del mercato.