L’Atalanta siamo tutti, e questa notte siamo tutti Ruslan Malinovskyi (e la sua maglietta contro la guerra)

«N o war in Ukraine». Partiamo da qui, da quella maglietta che dice quel che tanto spesso sembriamo tutti scordarci: che il calcio è soldi e fama e copertine, certo, ma poi è anche uomini che sono figli che hanno mamme che dalla finestra vedono carri armati, e che mentre alla televisione vedono il figlio che fa gol in Europa League, sentono i boati delle bombe, o temono di sentirli nella prossima notte. Partiamo da qui, da quella scritta che Ruslan Malinovskyi ha orgogliosamente mostrato dopo il suo primo gol. Lo cercava, lo voleva, quel gol, l’ucraino dell’Atalanta che nel pomeriggio il tam tam dei social voleva capitano, dopo la proposta partita dalla pagina Facebook «Evair Stromberg Caniggia» e rilanciata nei mille rivoli del web. Proposta non realizzabile per chissà quali motivi, ma a prendersi la scena e il significato ci ha pensato lui, che non viene dal Donbass e nemmeno da Donetsk, ma quando la guerra entra nel tuo paese è come se ti entrasse nel tinello di casa.