L’Atalanta trova le risposte che cercava (e soprattutto Muriel). Riflessioni su classifica, Coppa Italia, caos Covid

I l risultato conta relativamente, per la partita che è stata. Ma bene, alla fine, anche il risultato, anche così rotondo, che restituisce all’Atalanta la sua dimensione, e anche mentalmente la riallaccia alla sua realtà dopo la sosta natalizia, dopo le vacanze, dopo lo choc di questi giorni passati a parlare più di scartoffie, protocolli, tamponi e sentenze che non di moduli, gol e classifiche. Non è stata una partita normale, ovviamente. Con l’Udinese che alla fine aveva meno assenti dell’Atalanta, tra infortuni, squalifiche e positività della penultima ora.