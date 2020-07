Le altre zoppicano, l’Atalanta vince sempre. Nessun sogno è impossibile (e Ilicic dà segni di vita)

S ono le vittorie che valgono triplo, queste. Quelle partite che capisci subito, o quasi, che sono simpatiche come un cucchiaio di olio di ricino. Quelle partite che pensi: se va bene si pareggia, ma poi il cattivo odore della sconfitta è sempre lì, dietro l’angolo. Le squadre normali ogni tanto le perdono. Le grandi squadre ogni tanto le vincono. L’Atalanta è una grande squadra, e questa partitaccia contro la Sampdoria alla lunga l’ha vinta. Non stiamo nemmeno più a fare l’elenco dei record, che si aggiornano di vittoria in vittoria. Conta che mentre le altre zoppicano, l’Atalanta vince ancora. Conta che l’Inter, aspettando la sua partita di Verona, ora se vuole restare al terzo posto è obbligata a vincere, perché l’Atalanta ha rosicchiato tutto il vantaggio. Conta che la famigerata Lazio, che tanto smaniava per vincere lo scudetto, adesso è a due soli punti. La freccia del sorpasso - del doppio sorpasso - ticchetta ormai da un bel po’.