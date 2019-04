Lo 0-0 vale una vittoria. Barrow, invece, si sta perdendo

V ale una vittoria, lo 0-0 di San Siro. Per l’autostima, per la difesa imbattuta in casa della terza forza del campionato, per il «favore» che il Sassuolo ha fatto all’Atalanta andando all’Olimpico e impedendo la vittoria della Lazio, che avrebbe accorciato. Invece così, in fondo a una giornata dal calendario sfavorevole, l’Atalanta esce conservando i suoi tre punti di vantaggio sul settimo posto. Resta, al momento, favorita nella corsa all’Europa League. Resta ai talloni del Milan, in corsa anche per la Champions.