L’Atalanta cala il 7bello e mata il Toro...

Olè, aspettando la corrida di Valencia abbiamo matato il Toro. E tanti saluti alla (presunta) crisi, alle paure e soprattutto ai cattivi pensieri. Al Grande Torino di grande c’è stata solo un’Atalanta capace di rifilarne 7 ai granata e concludere pure in attacco. Una roba mai vista. Come il goal del 4-0 di quel matto di Ilicic da centrocampo: il suggello ad una stagione straordinaria del giocatore più geniale mai visto in maglia nerazzurra, una gioia per gli occhi e per chiunque ami il calcio. Il Papu che finge di lustrargli lo scarpino dopo la rete-capolavoro da oltre 40 metri è un’immagine indimenticabile.