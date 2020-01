Masiello, da reietto a eroe popolare: mai buttare via la chiave, per nessuno. Domenica preparate i fazzoletti

O ggi Andrea Masiello vivrà quasi certamente le sue ultime ore ufficiali da giocatore dell’Atalanta. Di fatto non lo è già più, manca solo, al momento in cui scriviamo, il timbro del comunicato ufficiale. Oggi sarà il giorno di Masiello all’Atalanta numero 3.111, da quel 23 luglio 2011 in cui L’Eco annunciò che l’operazione era praticamente fatta: Masiello arrivava a Bergamo da Bari, e in Puglia andava Marino Defendi, che poi con la maglia biancorossa è diventato una sorta di simbolo. Esattamente come il difensore, seppur con storie radicalmente diverse.