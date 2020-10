Mercato Atalanta, 99 milioni senza togliere un titolare. Da Traorè agli esterni e la novità: Gasp e dirigenti più vicini

L’ operazione che ha portato Amad Diallo, per gli amici Traore, prima in prestito al Parma e poi al Manchester United per una montagna di milioni ha scombussolato le ultime ore del mercato atalantino, che gli esperti davano per chiuso ormai da giorni. Il nome del giovane della Primavera era comunque sul taccuino, in uscita. Certo, un’uscita con un botto di questo tipo impone un ragionamento. Anzitutto per la cifra: si parla di circa 30 milioni. Che sono tantissimi, per un ragazzo che in serie A finora ha collezionato 3 presenze per 24 minuti complessivi, e un gol nel 7-1 all’Udinese. Di fronte a un trasferimento di questo tipo - tantissimi soldi per un giovanissimo dalle grandi speranze - i tifosi solitamente si dividono.