Mezz’ora di puro orgoglio, col City normale. Però pensiamoci, a questa difesa

A vevano ragione quei non atalantini che alla vigilia dicevano, sogghignando: comprati un pallottoliere, che a Manchester perderete il conto dei gol. No, anzi: avevano ragione quelli che dicevano che l’impresa forse si poteva tentare, se ripensi al primo tempo, al vantaggio acquisito, alle occasioni mancate, che se c’era Zapata non so mica come andava a finire. Dire che è difficile giudicare un 5-1 appare ridicolo, eppure anche questa partita, a ben pensarci, qualcosa di utile ci ha detto. Due conferme, di fatto.