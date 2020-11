Pareggio utile quanto la sosta: l’Atalanta si scrolla il Liverpool e «scopre» Ruggeri e Miranchuk. Cinque spunti di riflessione

Ruggeri, esordio incoraggiante

Partiamo dalla distinta del primo minuto, con l’esordio di Ruggeri. Il che significa che Mojica, dopo aver avuto le sue occasioni, non ha convinto. Quindi spazio al giovane brembano. «Timido», ha scritto qualcuno sui social. Beh, sarebbe difficile non esserlo, esordendo a 18 anni in serie A con la maglia della squadra della propria città, contro l’Inter. Il ragazzo ha ben impressionato. Discreta tecnica, buona corsa. E soprattutto tanta disciplina, scambiata magari per timidezza. Ma se un ragazzo di 18 anni si buttasse in avanti e cercasse ogni volta di saltare l’uomo, sarebbe un esempio da non seguire. Diversamente, se un ragazzo va in campo facendo il passo giusto, gestendo la palla con la testa facendo le cose più semplici, allora fa ben sperare. L’impressione è che diventerà presto la prima alternativa di Gosens.