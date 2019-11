Q uant’è strano il gioco del calcio. Mezzo girone di andata a decantare l’attacco nerazzurro, poi l’Atalanta si ritrova con zero gol segnati in due partite. Non è successo spesso sotto la gestione Gasperini: è il sintomo più evidente che qualcosa non sta andando come dovrebbe. L’assenza di Zapata, la stanchezza dopo la gara contro il Manchester City, una Samp che si è chiusa bene: ci stanno tutte le giustificazioni.