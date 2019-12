Poteva starci di perdere, ma non sprecando così. E Muriel sta diventando un problema

P erdere una partita dopo l’impresa di Kharkiv, che poteva aver svuotato muscoli e testa, poteva starci. Perdere una partita non avendo in campo Gomez, Ilicic e Zapata, poteva starci, di nuovo. Perderla così, dopo aver sbagliato l’impossibile, no. Perderla così, con un centravanti pagato 15 milioni che in campo sembra un fantasma, idem. Ci sono molte ragioni all’origine di questa brutta sconfitta, e alcune finiscono anche alla voce «attenuanti». Ma resta un peccato enorme. E soprattutto, diventa sempre più grande il punto interrogativo su Muriel.