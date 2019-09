S quadra che vince si cambia. E vince ancora. Sul campo sempre più amico di Reggio Emilia (solo una sconfitta finora e una marea di reti segnate) Gian Piero Gasperini cambia sei undicesimi della squadra che ha incantato mercoledì a Roma e dopo 35 minuti la pratica Sassuolo è chiusa. Ampiamente. Un primo tempo mostruoso, dove i neroverdi di casa si ritrovano a dover giocare in contropiede per provare ad arrivare davanti a Sportiello che torna tra i pali nerazzurri dopo un’eternità e qualche polemica di troppo. E l’Atalanta scopre (o riscopre) di avere alla bisogna un titolare in più, anche in porta.