Q uanto brucia. Ne son successe talmente tante che il rigore sbagliato da Barrow pare di una partita fa, anziché del primo tempo. Eppure, c’è anche quello e anche per quello deve bruciare. Ma brucia per il dominio reso inutile da un solo gol messo dentro, brucia per tutto il resto che sappiamo, per questa nuova sensazione di errori arbitrali che dicono contro, che tolgono qualcosa di quel che s’è costruito. Montero ha ragione: non parliamo degli arbitri perché sembrano alibi. Però.