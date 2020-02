Questa Atalanta è un enigma: che voglia di una vittoria «bruttina». Poi Gasp e le «dinamiche» del mercato

D ovevano essere sei punti, il bilancio dice uno. Doveva essere il sorpasso, per approfittare dello scivolone della Roma col Sassuolo. Invece, no. Dopo la Spal, un altro regalo alle avversarie, tanto più inatteso dopo il settebello di Torino. Ma tanto inatteso era stato anche il primo scivolone, dopo la doppia goleada a Milan e Parma. A questo punto, questa squadra è un enigma: mai una cosa normale. Mai una vittoria striminzita, bruttina, di quelle che tanto non rimpiangiamo dei vecchi tempi. Ogni tanto, verrebbe buona anche una di quelle. Invece no, mai.