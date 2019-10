G asperini sarà sicuramente furibondo. Perché sicuramente avrebbe voluto più gol, non avrebbe voluto nessun calo, tutto avrebbe voluto meno che quel nuovo gol subito su palla inattiva. Però il Lecce aveva già vinto due volte in trasferta, è una squadra non male, ma cerca di fare troppo per le sue qualità. Eppure l’Atalanta l’ha schiacciato, battuto con apparente facilità. Gasp sarà furibondo, eppure ha molti motivi per sorridere. Vediamoli.