Scansati tu che mi scanso anch’io. Ma da scansare davvero sono i «complottismi»

«H ai visto come l’ha fatto, quel passaggio? L’ha sbagliato di proposito. Hai visto come ha frenato? Hai visto che quell’ammonizione se l’è fatta fare apposta? Così poi domenica non gioca, l’altra squadra vince più facilmente, recupera un punto, sale nella differenza reti e diventa una rivale dell’altra ancora che gioca contro di noi e quindi si impegnerà di più, perché alla fine lo sappiamo tutti, che nel palazzo non ci vogliono. Diamo fastidio a Tizio e Caio, a chi governa, a chi distribuisce i diritti tv. Comandano i soldi».