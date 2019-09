Se Skrtel va via, che guaio. Ma è anche un’opportunità, con grandi rischi

L a notizia ha scassato la notte dei tifosi atalantini, i cui nervi sono già provati dalla polemica sulle trasferte di Champions. Martin Skrtel, espertissimo difensore arrivato in estate da svincolato, quasi certamente lascerà l’Atalanta prima ancora di aver giocato un minuto in una partita ufficiale. Qualunque sia il risvolto che c’è dietro questo addio, c’è da dire che lascia abbastanza basiti. Dato che non c’è ancora ufficialità, mettiamo in fila le ipotesi. Il giocatore arriva a Bergamo e poi, a quasi 35 anni, si pente della scelta. Il giocatore arriva a Bergamo e, a 2 giorni scarsi dalla fine del mercato, la società si pente della scelta. Il giocatore è a Bergamo e, a 2 giorni scarsi dalla fine del mercato, succede qualcosa di così irreparabile da spingere le parti a rescindere il contratto.