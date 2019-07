Se Sportiello torna, ci sono tre vantaggi Ma tantissimi rischi: recuperiamolo

M arco Sportiello. Basta il nome, e ai tifosi si rigira lo stomaco. Inutile girarci attorno: la storia di Sportiello all’Atalanta finì proprio male. Forse non del tutto per colpa del portiere di Alzano, ma per poter giudicare i fatti occorrerebbe essere stati presenti negli spogliatoi, e ovviamente nessuno di noi c’era. Dunque, occorre limitarsi ai fatti per come li abbiamo scritti e letti sui giornali, con Gasperini che tirò un siluro terra aria (inusuale, va detto: i panni sporchi in genere si lavano in casa, non sui giornali) destinazione portiere («Dovrà decidere lui se rimanere o no, l’importante è che lo faccia alla svelta, perché andando avanti così farà fatica a fare il titolare all’Atalanta. Lo sto studiando, se vuole andare a fare il secondo a Napoli significa che c’è qualcosa che non va, perché significa che non è pronto nemmeno per fare il titolare all’Atalanta»), e la storia che di fatto finì lì, anche se si trascinò fino al traguardo del mercato, quando arrivò Berisha. Ora, rischia inaspettatamente di riaprirsi.