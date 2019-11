E non dite che resta l’amaro in bocca per il finale, perché se un pareggio così contro il Manchester City non vi fa contenti, allora cercate un dottore, di quelli bravi. L’Atalanta centra il primo punto della sua storia in Champions League contro una delle squadre più forti del mondo, dopo un tempo letteralmente dominato. Primo tempo difficile, certo, con la sensazione che il City quasi si risparmiasse. Ma il secondo è stato un inno al calcio.