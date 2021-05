Stromberg: «Atalanta ko, sono triste come tutti. Ma niente è finito a Reggio Emilia. Certo che l’arbitro...»

C iao, amici di Corner.

So che siete tristi, lo sono anche io. Dopo la partita avevo appuntamento al telefono con un po’ di amici che erano a Reggio Emilia, per commentare il risultato... e non si è fatto vivo nessuno. Meno male, dico, perché nemmeno io, sinceramente, avrei avuto voglia di parlare di quello che era successo. La delusione è forte. Peccato, perché ero così contento, alla fine del primo tempo, per aver visto una bellissima partita di calcio. Per aver visto l’Atalanta che dopo 10 minuti poteva essere in vantaggio, che aveva costretto la Juventus a barricarsi dietro per restare attaccata alla partita. L’Atalanta del primo tempo è stata una squadra stupenda, non trovo un altro modo per definirla.