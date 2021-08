Stromberg fa le carte alla prossima Champions. «Psg, ora o mai più. E che gioia l’Atalanta regina degli Europei»

C iao, amici di Corner.

Vi scrivo da Tenerife, dove sono appena arrivato per qualche giorno di vacanza. Gli Europei hanno riempito di calcio questa estate, così ora un po’ di riposo ci sta ancora. Certo, sta per partire la nuova stagione, anzi è già partita con i campionati, e la Champions League sta per vivere la grande giornata del sorteggio dei gironi. Vi devo dire subito una cosa: la forza del Psg, adesso, è addirittura clamorosa. Provate a metterli in fila: Ramos, Mbappe, Neymar, Messi, Di Maria. Ci sono alcuni dei più forti giocatori del mondo, tutti lì. Ovvio che, se riescono ad andare d’accordo, a trovare l’armonia giusta, a remare tutti dalla stessa parte... non c’è squadra che possa togliere ai francesi il ruolo di super favorita per questa Champions. Io lo dissi dieci anni fa, che il Psg avrebbe vinto almeno 2 Champions nei dieci anni successivi... e adesso devo dire che non possono più sprecare niente, perché non penso di aver mai visto una squadra con giocatori tanto forti tutti insieme. C’è da dire che se non hanno vinto finora è anche per quanto hanno sprecato per colpa loro. Furono fortunati a vincere con l’Atalanta, ma poi hanno buttato via tantissime occasioni, subendo rimonte a volte clamorose. E le altre? Ora vi dico tutto.