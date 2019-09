H a detto Gasperini che gli arbitri con lui non hanno avuto dubbi: nell’episodio del rigore concesso al Genoa, che ha serissimamente messo a rischio il risultato dell’Atalanta, il Var non funzionava. Cioè, la tecnologia s è impallata, magari con la più classica delle clessidre, dei messaggi di errore, e non c’era forse il tempo di fare la più classica delle operazioni «sistemaguai»: spegni e riaccendi. Insomma: comunque la si prenda, la vicenda ha del grottesco.