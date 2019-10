Tornavano sogni di scudetto, poi ci siamo svegliati. O addormentati?

C’ è qualcosa di “oltre”, in questa Atalanta. Oltre la sua forza, oltre la percezione di tifosi e addetti ai lavori, oltre, forse, persino le aspettative della stessa squadra. C’è qualcosa che va oltre. Quello che si è visto all’Olimpico non è normale. Ridurre la Lazio in briciole peggio del Lecce, in casa sua, non è normale per nessuno, se non, ogni tanto, per le squadre grandissime. Triturare la Lazio peggio del Lecce, peggio del Sassuolo, significa qualcosa di grande davvero. Vediamo cose che non abbiamo visto fare alla squadra del quarto posto, né a quella del settimo, né, soprattutto, a quella del terzo posto. Gasperini dice: possiamo crescere, e qui si vede una squadra che cresce.