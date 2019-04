Tutti i bergamaschi tifino Atalanta: stasera si passa alla storia

C i siamo. Ancora poche ore. Ma già adesso, la storia sta bussando alla porta dell’Atalanta. Alle porte di Bergamo. Stasera non ci sono alternative, non ci sono simpatie o antipatie, non ci sono altre squadre. Citando un motto spagnolo di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, stasera «yo no tengo segundo equipo». Ogni bergamasco, stasera, deve mettere un pezzettino del suo cuore accanto all’Atalanta, che si gioca la finale di Coppa Italia. Pizzaballa; a. Pesenti, Nodari; Veneri, Gardoni, U. Colombo; Domenghini, Nielsen, Calvanese, Mereghetti, Magistrelli. Allenatore, Tabanelli. Questi sono gli undici eroi che 56 anni fa alzarono la Coppa Italia per la prima e ultima volta nella storia dell’Atalanta. Da allora, aspettano.