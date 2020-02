Un’altra pagina di storia, la svolta: ora l’Atalanta vince le grandi partite. Le lacrime dei bergamaschi sono il suo trofeo

P er tutti i conti, per tutte le analisi, ci sarà tempo nelle prossime ore. Tanto, chi chiuderà occhio davanti a questo spettacolo? Chi riuscirà a smaltire l’adrenalina, l’emozione, la gioia, l’orgoglio di poter dire «io c’ero», piccola parte di questo esodo storico di bergamaschi su Milano, a dare spettacolo sul terreno di Inter e Milan, che stan lì a guardare. Quattro gol per seppellire tutti i complessi di superiorità di chi la Champions non la sta giocando, ma solo guardando. Anche ieri, nonostante la qualificazione, abbiamo letto quintali di spocchia. Quattro gol, guardateli e riguardateli. A Valencia andrà come andrà, ma intanto un’altra pagina di storia è stata scritta, e in Champions non è mai scontato. Chiedete a Mourinho, che col Tottenham ha perso in casa col «piccolo» Lipsia.