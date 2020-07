Vince anche l’Atalanta più brutta. Ora la finalina: Conte da mandare al 2° posto dei perdenti. Pensiero su Kulusewski

D al primo tempo forse più brutto della stagione alla vittoria che rilancia le chances di secondo posto. Tutto si definirà sabato a Bergamo, contro l’Inter di Conte. L’Atalanta proverà a mandarlo al secondo posto dei perdenti, come il tecnico definirebbe la terza piazza della Serie A. Se non importa nulla a lui, importa tantissimo all’Atalanta, che ha altri record da centrare prima di qualche giorno di meritatissimo riposo. Certo, il primo tempo era stato proprio brutto. Atalanta lenta, incredibilmente imprecisa, apparentemente stanca e distaccata mentalmente dalla partita. In più, lo stop di Palomino, che ora preoccupa anche in prospettiva, per sabato e, speriamo di no, anche per il 12 agosto a Lisbona. Palomino è un guerriero, certamente se avrà una chance di essere in campo contro il PSG se la giocherà fino al minuto prima del fischio d’inizio.