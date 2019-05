D oveva essere così, non poteva che essere così. Sudata, sofferta, così difficile da sembrare impossibile. Non sarebbe, non saremmo l’Atalanta, se non fosse così. Ma l’Atalanta di quest’anno poteva e doveva essere più forte anche di quest’ultima notte da infarto, di quest’ultima rimonta da fare per strappare la vetta più alta della sua storia. Non si arriva in cima senza fatica, e dopo una salita così l’ultimo passo è il più faticoso, il più pericoloso.