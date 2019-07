La settimana enigmistica di Corner: la stagione in un cruciverba

P er una ventina di giorni vi abbiamo proposto un cruciverba quotidiano, di piccole dimensioni. Vi abbiamo abituati a un nuovo modo di «fruire» l’enigmistica: non più sulla carta di un «giornaletto» preso in edicola, ma direttamente sul telefono, oppure sul tablet. I cruciverba di Corner sono scrivibili direttamente on line: non serve stampare nulla. Ora che avete imparato il meccanismo, Corner alza il tiro e propone una volta alla settimana un cruciverba di grandi dimensioni. Partiamo da questo, che sintetizza tutti i dati e i protagonisti della stagione appena chiusa, quella della Champions League.