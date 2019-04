Glenn: City-Tottenham, più che una partita, un thriller

C iao, amici di Corner, e per prima cosa tantissimi auguri di buona Pasqua a tutti voi!

Io, quasi incredibilmente, riuscirò a passarla a casa, a Bergamo, chiudendo così questo periodo di spostamenti e partite in continuazione. Ora vi sto scrivendo dalla macchina, andando verso il centro commerciale di Gekås Ullared dove è in vendita la mia nuova collezione di vestiti. Ci sono stato anche giovedì, per cinque ore: un vero bagno di folla. Da lì prenderò un treno, poi un aereo per Manchester, commentiamo una partita e poi, finalmente volo a casa per Pasqua.