C iao, amici di Corner!

In questi giorni anche io mi sono un po’ fermato, approfittando della sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali. Così, sono da qualche giorno in Svezia, per curare le mie attività imprenditoriali. Come sapete, da un po’ di anni sono impegnato su vari fronti, e a questi se ne sono aggiunti alcuni che oggi vorrei raccontarvi.